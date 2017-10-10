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Экс-игрок НБА Миллер провел мастер-класс на новой баскетбольной площадке в Благовещенске

Спорт
10 октября, 17:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

По словам члена совета директоров "Сибура" Владимира Разумова, у амурских баскетболистов теперь появится возможность стажироваться в Москве и Санкт-Петербурге

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ТАСС, 10 октября. Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Андре Миллер во вторник принял участие в открытии новой баскетбольной площадки в Благовещенске и провел мастер-класс для молодых спортсменов.

"Профессиональную баскетбольную площадку оборудовали в политехническом колледже Благовещенска благодаря договоренности губернатора Александра Козлова с руководством нефтехимической группы "Сибур". Спортзал учебной организации попал в социальную программу, реализующуюся в рамках партнерства "Сибура" и НБА. Он стал 10-м спортивным объектом, реконструированным в России", - сообщила пресс-служба областного правительства.

Участником открытия площадки стал Андре Миллер, который входит в топ-40 по количеству проведенных матчей и по количеству перехватов за карьеру в НБА. Он отметил хорошее покрытие нового зала. "Площадка вполне университетского уровня, как в США", - сказал спортсмен журналистам.

Баскетболист также провел мастер-класс для воспитанников спортивных школ Амурской области. "Поиграть с детьми - это самое важное, что я могу сделать", - признался он.

По словам члена совета директоров "Сибура" Владимира Разумова, у амурских баскетболистов теперь появится возможность стажироваться в Москве и Санкт-Петербурге. "Каждую весну специалисты из Единой лиги ВТБ, молодежной команды "Зенит" (Санкт-Петербург), проводят отбор трех лучших мальчиков в двух возрастных группах для сборов, где с ними занимаются квалифицированные тренеры", - пояснил он.

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