Третьяк: наличие в КХЛ такой команды, как СКА, важно для сборной России в преддверии ОИ

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МОСКВА, 10 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Наличие в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) такой команды, как санкт-петербургский СКА, важно для сборной России перед Олимпийскими играми - 2018 с точки зрения подготовки кандидатов в национальную команду. Таким мнением с ТАСС поделился глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
В текущем регулярном чемпионате КХЛ СКА одержал победы во всех 20 матчах и возглавляет таблицу Западной конференции.
"У нас олимпийский сезон, и я думаю, было сделано грамотно, что у нас есть такая команда, как СКА. Нам нужно получить как можно больше кандидатов в сборную от СКА, Магнитогорска, ЦСКА. Есть перед кем показать свои силы и навыки - выходи и обыгрывай СКА, все возможно в этом мире. В КХЛ нет проходных матчей, все игры тяжелые", - заявил Третьяк.
В апреле Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского хоккейного турнира. В сентябре Международная федерация хоккея (IIHF) уведомила лигу, что не допустит игроков с контрактом до Олимпиады-2018.
Олимпийские игры - 2018 пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.