Испанский специалист по физической подготовке Солана пополнил тренерский штаб ФК "Урал"

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ТАСС, 10 октября. Тренерский штаб российского футбольного клуба "Урал" пополнил испанский специалист по физической подготовке Хесус Пуэнте Солана. Об этом сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.
37-летний специалист уже приступил к работе с командой.
"Российская футбольная премьер-лига - один из ведущих чемпионатов в Европе. Здесь выступают очень хорошие команды европейского уровня, поэтому для меня приход в "Урал" - это большой шаг вперед в карьере. Буду делать все возможное, чтобы помочь команде добиваться хороших результатов, - сказал Солана. - Знакомство с командой - главный момент, который меня приятно удивил. Вижу, что попал в очень хороший коллектив с замечательной атмосферой. Это касается и игроков, и тренерского штаба".
Солана начинал свою карьеру в "Уэске", выступающей в испанской Сегунде (второй по силе дивизион Испании). До перехода в "Урал" Солана работал в греческой "Верии".
"Урал" после 12 туров занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков.