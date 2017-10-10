Испанский специалист по физической подготовке Солана пополнил тренерский штаб ФК "Урал"

ТАСС, 10 октября. Тренерский штаб российского футбольного клуба "Урал" пополнил испанский специалист по физической подготовке Хесус Пуэнте Солана. Об этом сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.

37-летний специалист уже приступил к работе с командой.

"Российская футбольная премьер-лига - один из ведущих чемпионатов в Европе. Здесь выступают очень хорошие команды европейского уровня, поэтому для меня приход в "Урал" - это большой шаг вперед в карьере. Буду делать все возможное, чтобы помочь команде добиваться хороших результатов, - сказал Солана. - Знакомство с командой - главный момент, который меня приятно удивил. Вижу, что попал в очень хороший коллектив с замечательной атмосферой. Это касается и игроков, и тренерского штаба".

Солана начинал свою карьеру в "Уэске", выступающей в испанской Сегунде (второй по силе дивизион Испании). До перехода в "Урал" Солана работал в греческой "Верии".

"Урал" после 12 туров занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков.