Эксперт: футболисты сборной РФ Кокорин и Смолов образуют самую сильную связку в стране

ТАСС, 10 октября. Связка нападающих сборной России по футболу, состоящая из Александра Кокорина и Федора Смолова, является самой сильной в стране на данный момент. Такое мнение высказал бывший тренер сборной России Сергей Балахнин, чьи слова приводит "Газета.Ru".

"Связка Кокорин - Смолов сейчас в России самая сильная, только я бы еще вписал туда Артема Дзюбу. А уж сможет ли она преодолеть защиту иранцев, зависит уже от всей команды. Если у соперника вязкая оборона, которая мало пропускает, на первый план выходят именно командные действия, - заявил Балахнин. - Конечно, не будем исключать индивидуальных действий Смолова и Кокорина - каждый из них может решить момент самостоятельно, - но большая часть атакующей работы будет ложиться на весь коллектив".

Балахнин входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого в сборной России с 2015 по 2016 год и покинул команду после чемпионата Европы 2016 года во Франции.

Во вторник сборная России проведет товарищеский матч против команды Ирана. Встреча пройдет в Казани на стадионе "Казань-Арена", начало в 19:00 мск.