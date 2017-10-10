Третьяк признался, что был удивлен новым снайперским достижением Овечкина в НХЛ

МОСКВА, 10 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Скорострельность российского нападающего клуба "Вашингтон" Александра Овечкина на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) удивила, заявил ТАСС глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Овечкин отметился семью заброшенными шайбами в двух стартовых матчах - против "Оттавы" (5:4 Б) форвард оформил хет-трик, а в игре с "Монреалем" (6:1) он забросил четыре шайбы. Впервые с 1917 года одному игроку удалось забросить по три или больше шайб в первых двух играх чемпионата.

"По-моему, не только я, все удивились, сто с лишним лет не могли повторить это достижение. Все знают, откуда и как он бросает, но ничего не могут сделать, настолько сильны броски Овечкина, профессиональные вратари даже не успевают руку поднять, очень большая скорость у шайбы, тем более он больше бросает сходу. Саша бьет по "девяткам", голкиперам же, которые в основном закрывают низ, очень сложно на это реагировать. Если бы мне нужно было ловить его броски, я вообще бы не поймал", - заявил в прошлом голкипер сборной СССР Третьяк.

"У него хорошие партнеры, что очень важно. Если вспомним Олимпиаду в Сочи, где он играл с [Евгением] Малкиным, они забили очень мало, потому что нужен тот, кто будет подносить патроны. А в "Вашингтоне" [Евгений] Кузнецов и [Якуб] Врана играют на него и раздают такие передачи, что и я забил бы. Я рад за него, это наш человек", - добавил собеседник агентства.

Овечкин был признан первой звездой стартовой недели регулярного чемпионата НХЛ.