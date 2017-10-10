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КХЛ не стала штрафовать "Адмирал" за непредоставление автобуса перед игрой с "Металлургом"

Спорт
10 октября, 18:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Матч между "Адмиралом" и "Металлургом" состоялся во Владивостоке в воскресенье и завершился победой команды из Магнитогорска со счетом 3:1

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не стала применять санкции к владивостокскому "Адмиралу" за то, что клуб не предоставил транспорт из аэропорта в гостиницу для представителей магнитогорского "Металлурга" перед матчем регулярного чемпионата во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

Матч между "Адмиралом" и "Металлургом" состоялся во Владивостоке в воскресенье и завершился победой гостей со счетом 3:1. По прилету во Владивосток тренерский штаб, хоккеистов и персонал магнитогорской команды не встретил специальный транспорт, из-за чего они были вынуждены добираться до гостиницы на такси. Позднее "Металлург" попросил КХЛ изучить данную ситуацию.

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"Адмирал" прислал в КХЛ разъяснение по поводу отсутствия автобуса для встречи команды "Металлург" 7 октября 2017 года в аэропорту Владивостока. Согласно объяснениям, автобус опоздал в аэропорт из-за проверки сотрудниками ДПС. "Адмирал" принес официальные извинения "Металлургу". КХЛ, изучив обстоятельства дела, приняла решение не применять к "Адмиралу" штрафных санкций, предусмотренных регламентом", - говорится в сообщении.

Согласно подпункту 1.8 пункта 1 статьи 54 главы 9 Спортивного регламента КХЛ, клуб-хозяин должен исполнить обязанности по бесплатному обеспечению условий для команды гостей, куда входит предоставление автобуса для проезда с вокзала (из аэропорта) в гостиницу и обратно. В случае нарушения указанных условий на клуб налагается штраф в размере 100 тыс. рублей, в случае повторного нарушения - 200 тыс. рублей.

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