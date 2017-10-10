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Бывший глава ВОБ Шпрыгин сомневается, что его персона может быть интересна ФИФА

Спорт
10 октября, 18:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Во вторник в СМИ появилась информация, что комитет ФИФА по этике намерен расследовать деятельность россиянина, в связи с чем ему грозит запрет на посещение матчей по всему миру

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Бывший руководитель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин

Бывший руководитель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин сомневается, что Международная федерация футбола (ФИФА) заинтересована проводить расследование в его отношении. Об этом он сообщил ТАСС.

Во вторник на сайте Life.ru появилась информация, что комитет ФИФА по этике намерен расследовать деятельность бывшего руководителя ВОБ. Шпрыгину грозит запрет на посещение матчей по всему миру.

"Не думаю, что моя фигура настолько значима, чтобы целая Международная федерация футбола мной занималась", - сказал Шпрыгин.

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"Пока я не очень понимаю, о чем идет речь и какое отношение это может иметь ко мне. Во-первых, если речь идет о событиях в Марселе, то там дело вел УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС), а не ФИФА. А во-вторых, на самом стадионе я ничего не нарушал, и тем более не нарушал в городе, потому что французская полиция провела всестороннее расследование, и установлено, что я не участвовал в беспорядках. Иначе я бы остался там сидеть вместе с другими россиянами", - добавил он.

ВОБ было основано в 2007 году. В сентябре прошлого года конференция Российского футбольного союза (РФС) исключила объединение из членов организации, что во многом связано с уличными беспорядками в Марселе перед матчем чемпионата Европы между сборными Англии и России (1:1), в которых участвовали российские фанаты.

20 человек, в том числе Шпрыгин, были выдворены из Франции, трое россиян были приговорены к тюремным срокам от одного до двух лет.

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