Директор департамента спорта ЧР: чеченские власти помогают развивать женский спорт

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ГРОЗНЫЙ, 10 октября. /ТАСС/. Власти Чеченской Республики уделяют внимание развитию женского спорта в регионе, но пока не торопятся внедрять фитнес. Об этом во вторник в кулуарах V Международного политологического форума "Российский Кавказ" в Грозном сообщил ТАСС директор департамента физической культуры и спорта министерства по физической культуре и спорту Республики Чечня Умар Автарханов.
"Данный вопрос [развитие женского спорта] связан с ментальностью нашего народа. Присутствие женщин в спортивных федерациях имеет свои особенности. У нас есть представительницы в дзюдо. Мы развиваем женский спорт, у нас работают закрытые спортзалы для женщин, мы уделяем женскому спорту внимание", - сказал Автарханов.
Он добавил, что в республику поступал запрос на внедрение фитнеса. "Фитнес - это массовое привлечение женщин, поэтому к этому вопросу мы в министерстве спорта отнеслись молча", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в республике также делается акцент на строительстве спортзалов в сельских глубинках, а также на обучении преподавателей физической культуры, которых, считает Автарханов, недостаточно для развития массового спорта.