Северный Кавказ до конца года получит мини-футбольные площадки по программе УЕФА

ГРОЗНЫЙ, 10 октября. /ТАСС/. Республики Северного Кавказа до конца года получат новые мини-футбольные площадки в рамках реализации совместной программы Российского футбольного союза (РФС) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) "Хет-трик". Об этом в кулуарах V Международного политологического форума "Российский Кавказ" в Грозном сообщил ТАСС начальник отдела массового футбола РФС Сергей Сикмачев.

"РФС совместно с УЕФА реализует программу "Хет-трик" по укладке спортивных полей. Программа работает уже более 10 лет, и за это время было постелено более 2,5 тыс. футбольных полей. Речь идет о площадках 40х20 метров. Пятая часть полей по этой программе построена на юге России и на Кавказе, до конца года новые поля будут постелены в кавказских поселениях", - сказал Сикмачев, не уточнив количество площадок.

Он добавил, что в рамках программы субъект готовит площадку, основание под футбольное поле.

На форуме представителям министерств спорта кавказских республик предложили стать участниками Федеральной целевой программы по строительству футбольных полей. Для подачи заявки необходимо, чтобы земля, на которой будет постелено поле, принадлежало муниципалитету или спортивной школе. Властям нужно в среднем выделить 7 млн рублей на подготовку площадки, а 7 млн рублей выделяет федеральный бюджет в рамках реализации программы. Представители кавказских республик отметили, что рассмотрят предложение для участия в ФЦП.

Проект УЕФА "Хет-трик" по строительству мини-футбольных площадок с искусственным покрытием был запущен в России в 2005 году. Целью данного проекта является возведение при ДЮСШ, в общеобразовательных школах, ВУЗах, жилых районах городов игровых площадок для развития массового футбола.