Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Северный Кавказ до конца года получит мини-футбольные площадки по программе УЕФА

Спорт
10 октября, 18:29 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 10, октября. /ТАСС

Проект УЕФА "Хет-трик" по строительству мини-футбольных площадок с искусственным покрытием был запущен в России в 2005 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 10 октября. /ТАСС/. Республики Северного Кавказа до конца года получат новые мини-футбольные площадки в рамках реализации совместной программы Российского футбольного союза (РФС) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) "Хет-трик". Об этом в кулуарах V Международного политологического форума "Российский Кавказ" в Грозном сообщил ТАСС начальник отдела массового футбола РФС Сергей Сикмачев.

"РФС совместно с УЕФА реализует программу "Хет-трик" по укладке спортивных полей. Программа работает уже более 10 лет, и за это время было постелено более 2,5 тыс. футбольных полей. Речь идет о площадках 40х20 метров. Пятая часть полей по этой программе построена на юге России и на Кавказе, до конца года новые поля будут постелены в кавказских поселениях", - сказал Сикмачев, не уточнив количество площадок.

Он добавил, что в рамках программы субъект готовит площадку, основание под футбольное поле.

На форуме представителям министерств спорта кавказских республик предложили стать участниками Федеральной целевой программы по строительству футбольных полей. Для подачи заявки необходимо, чтобы земля, на которой будет постелено поле, принадлежало муниципалитету или спортивной школе. Властям нужно в среднем выделить 7 млн рублей на подготовку площадки, а 7 млн рублей выделяет федеральный бюджет в рамках реализации программы. Представители кавказских республик отметили, что рассмотрят предложение для участия в ФЦП.

Проект УЕФА "Хет-трик" по строительству мини-футбольных площадок с искусственным покрытием был запущен в России в 2005 году. Целью данного проекта является возведение при ДЮСШ, в общеобразовательных школах, ВУЗах, жилых районах городов игровых площадок для развития массового футбола.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Программа развития спорта
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что сделал Павел Коньков на посту губернатора Ивановской области
2
Ягланд: не выплачивающая взнос в Совет Европы страна не может оставаться его членом
3
Президент Чехии предложил РФ выплатить Украине компенсации за Крым
4
В ТАСС пройдет презентация новых банкнот в 200 и 2000 рублей
5
Путин обеспокоен рисками, которые несет использование криптовалют
6
Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. Досье
7
Нидерланды примут "дипломатические меры" к странам, которые плохо сотрудничают по MH17
Темы дня
Новости партнеров
Реклама