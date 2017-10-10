МОК пока не будет вмешиваться в вопрос отстранения Ву с поста президента AIBA

МОСКВА, 10 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) не будет вмешиваться в вопрос отстранения от исполнения обязанностей главы Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву, который является членом исполкома МОК. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

Дисциплинарная комиссия AIBA во вторник отстранила Чинг-Куо Ву от исполнения обязанностей президента, поскольку тот предпринял попытку уволить нескольких членов исполнительного комитета с целью заблокировать любое решение исполкома и привел организацию на грань банкротства, взяв на себя обязательства по нескольким займам.

"Очевидно, это все часть продолжающегося спора внутри AIBA. Прежде чем делать какие-либо комментарии, нам необходимо лучше понять причины последних событий", - говорится в сообщении МОК.

Выборы нового президента пройдут в январе 2018 года на внеочередном конгрессе организации.

Чинг-Куо Ву занял пост президента AIBA в 2006 году, сменив в этой должности пакистанца Анвара Чоудри. В ноябре 2014 года он был переизбран президентом AIBA на третий срок на безальтернативной основе. С 2012 года функционер входит в состав исполнительного комитета Международного олимпийского комитета.