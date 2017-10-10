МОК пока не будет вмешиваться в вопрос отстранения Ву с поста президента AIBA

Теннисистка Звонарева заявила, что "ВТБ Кубок Кремля" является особенным турниром для нееСпорт 10 октября, 19:26
Болельщики направили 2 млн заявок на покупку билетов на ЧМ-2018 по футболуСпорт 10 октября, 19:14
Иски "Роснефти" и Игоря Сечина к СМИ. ДосьеБиографии и справки 10 октября, 19:12
Минкавказа: врио главы Дагестана предстоит устранить трехсменное образование в республикеОбщество 10 октября, 19:11
Бывшее руководство "Югры" намерено обжаловать решение суда по спору с ЦБЭкономика и бизнес 10 октября, 19:06
Гендиректор ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" прокомментировал ввод нового ЦУПа в МосквеНовости партнеров 10 октября, 18:56
Футболист "Ливерпуля" Мане выбыл из-за травмы на 1,5 месяцаСпорт 10 октября, 18:51
Аргентинская футбольная ассоциация потеряет от $20 до $60 млн в случае невыхода на ЧМ-2018Спорт 10 октября, 18:50
Куратором выставки ТАСС "Главные кадры" стала основательница галереи "Победа"Общество 10 октября, 18:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) не будет вмешиваться в вопрос отстранения от исполнения обязанностей главы Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву, который является членом исполкома МОК. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.
Дисциплинарная комиссия AIBA во вторник отстранила Чинг-Куо Ву от исполнения обязанностей президента, поскольку тот предпринял попытку уволить нескольких членов исполнительного комитета с целью заблокировать любое решение исполкома и привел организацию на грань банкротства, взяв на себя обязательства по нескольким займам.
"Очевидно, это все часть продолжающегося спора внутри AIBA. Прежде чем делать какие-либо комментарии, нам необходимо лучше понять причины последних событий", - говорится в сообщении МОК.
Выборы нового президента пройдут в январе 2018 года на внеочередном конгрессе организации.
Чинг-Куо Ву занял пост президента AIBA в 2006 году, сменив в этой должности пакистанца Анвара Чоудри. В ноябре 2014 года он был переизбран президентом AIBA на третий срок на безальтернативной основе. С 2012 года функционер входит в состав исполнительного комитета Международного олимпийского комитета.