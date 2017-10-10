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В России будет введена система шахматных соревнований среди детей

Спорт
10 октября, 18:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Разработан и апробирован методический комплект, включающий в себя учебник для первых - четвертых классов, рабочую тетрадь и методическое пособие для учителей

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Первый вице-президент Шахматной федерации Москвы Никита Ким

Первый вице-президент Шахматной федерации Москвы Никита Ким

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Шахматная федерация Москвы и фонд "Шахматы в школе" разработали и апробировали единую систему обучения, в которую входят общероссийские соревнования для детей в рамках введения урока шахмат в школах. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент федерации Никита Ким.

Во вторник министр образования и науки Ольга Васильева на "правительственном" часе рассказала, что Минобрнауки в ближайшие два года планирует сделать обязательными занятия по шахматам для учеников первых - четвертых классов.

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"Детям важно не только учиться, но и применять знания, то есть играть. Сейчас мы вместе с Министерством образования, департаментами разрабатываем систему турниров, чтобы детям любого уровня игры было где реализовать свои способности, - сказал Ким. - Ведем работу над электронной площадкой, которая могла бы объединить детей всей России. Чтобы, к примеру, мальчик из Владивостока мог сыграть с мальчиком из Калининграда в рамках единой системы соревнований".

По словам Кима, только в Москве шахматы по единой методике преподаются уже в 250 школах в рамках урока физкультуры. "Задача проекта не заключается в том, чтобы из детей сделать гроссмейстеров. Задача - привить детям необходимые качества и умения, которые дают шахматы, и, соответственно, сделать их более конкурентоспособными в будущей жизни. Первый навык, которому учат шахматы - сначала подумай, потом сделай", - отметил он.

Совместно с издательством "Просвещение" разработан и апробирован методический комплект, включающий в себя учебник для первых - четвертых классов, рабочую тетрадь и методическое пособие для учителей. Обучать шахматам в школах должны обычные преподаватели, считает вице-президент федерации. "Мы поняли, что преподавать шахматы детям должны те, кто понимает детей, и это важнее, чем понимать в шахматах. Поэтому мы работаем с учителями начальных классов, математики, физкультуры - со всеми, кто готов прийти к нам на курсы переподготовки, за 16 или 32 часа они проходят программу переподготовки, в рамках которой получают умение учить детей шахматам", - рассказал Ким.

"Идеологом этого проекта на мировом уровне является Кирсан Николаевич Илюмжинов (президент Международной шахматной федерации - прим. ТАСС), который эту идею инициировал, ее продвигает, встречается с руководителями стран, губернаторами. Он общался с Ольгой Юрьевной [Васильевой], рассказал ей о проекте, представил учебники. До сих пор это было движение, где были энтузиасты и мощный лидер в лице Илюмжинова. Сейчас благодаря поддержке Ольги Юрьевны этот проект выйдет на новый уровень", - добавил Ким.

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