Агент: Андрей Локтионов ждет предложений от клубов КХЛ

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МОСКВА, 10 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Нападающий Андрей Локтионов ждет контрактных предложений от клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил агент 27-летнего хоккеиста Игорь Ларионов.
Ранее руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" приняло решение не предлагать полноценное соглашение Локтионову после просмотрового контракта, который хоккеист подписал в начале июля.
"В данный момент Локтионов находится в Москве. Он в хорошем самочувствии и форме. Игорь готов играть. Мы ждем предложений по контракту от клубов КХЛ, но пока сигнала не поступало", - сказал Ларионов.
С 2014 года форвард выступал в КХЛ за ярославский "Локомотив". В прошедшем сезоне он провел 73 матча, в которых забросил 16 шайб и сделал 23 результативные передачи.
Локтионов выступал в НХЛ с 2009 по 2014 год за "Лос- Анджелес", "Нью-Джерси" и "Каролину". Всего на счету нападающего 155 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он забросил 22 шайбы и сделал 26 результативных передач. В составе сборной России Локтионов стал чемпионом мира 2014 года.