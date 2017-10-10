Аргентинская футбольная ассоциация потеряет от $20 до $60 млн в случае невыхода на ЧМ-2018

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ТАСС, 10 октября. Аргентинская футбольная ассоциация рискует потерять от $20 до $60 млн в случае если национальная сборная не отберется в финальную часть чемпионата мира по футболу 2018 года, которая пройдет в России. Об этом сообщает британская газета Mirror со ссылкой на отчет компании Marketing Registrado.
В случае попадания на турнир сборная Аргентины получит $2 млн за участие, $10 млн за выступление на групповой стадии, $12 млн - за выход в 1/8 финала, $18 млн - 1/4 финала, $25, $30, $40, $50 млн - за места с четвертого по первое соответственно. Также аргентинцы могут потерять $8 млн из-за разрыва контрактов со спонсорами.
За участие на предыдущем чемпионате мира, в 2014 году в Бразилии, где аргентинцы заняли второе место, они заработали $25 млн. С тех пор призовые были увеличены.
За тур до окончания отборочного турнира чемпионата мира в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка) сборная Аргентины занимает шестое место в группе, набрав 25 очков в 17 играх. Лидирует команда Бразилии (38 очков), уже гарантировавшая себе участие в турнире, который пройдет в России. На вторую строчку поднялась сборная Уругвая (28), третье место занимает команда Чили (26), четвертое - Колумбии (26), пятое - Перу (25), шестое - Аргентины (25), седьмое - Парагвая (24), восьмое - Эквадора (20), девятое - Боливии (14), десятое - Венесуэлы (9).
В финальную часть ЧМ-2018 попадут четыре лучшие сборные, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании. Участие на чемпионате мира 2018 года уже обеспечили себе 17 команд: сборные России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии и Сербии. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.