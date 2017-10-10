Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аргентинская футбольная ассоциация потеряет от $20 до $60 млн в случае невыхода на ЧМ-2018

Спорт
10 октября, 18:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

В случае попадания на турнир сборная Аргентины получит $2 млн за участие, $10 млн за выступление на групповой стадии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты сборной Аргентины

Футболисты сборной Аргентины

© EPA-EFE/DAVID FERNANDEZ

ТАСС, 10 октября. Аргентинская футбольная ассоциация рискует потерять от $20 до $60 млн в случае если национальная сборная не отберется в финальную часть чемпионата мира по футболу 2018 года, которая пройдет в России. Об этом сообщает британская газета Mirror со ссылкой на отчет компании Marketing Registrado.

Смотрите также

Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Перу в матче отборочного турнира ЧМ-2018

Сборные Аргентины и Венесуэлы сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2018

Сборные Аргентины и Уругвая сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2018

В случае попадания на турнир сборная Аргентины получит $2 млн за участие, $10 млн за выступление на групповой стадии, $12 млн - за выход в 1/8 финала, $18 млн - 1/4 финала, $25, $30, $40, $50 млн - за места с четвертого по первое соответственно. Также аргентинцы могут потерять $8 млн из-за разрыва контрактов со спонсорами.

За участие на предыдущем чемпионате мира, в 2014 году в Бразилии, где аргентинцы заняли второе место, они заработали $25 млн. С тех пор призовые были увеличены.

За тур до окончания отборочного турнира чемпионата мира в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка) сборная Аргентины занимает шестое место в группе, набрав 25 очков в 17 играх. Лидирует команда Бразилии (38 очков), уже гарантировавшая себе участие в турнире, который пройдет в России. На вторую строчку поднялась сборная Уругвая (28), третье место занимает команда Чили (26), четвертое - Колумбии (26), пятое - Перу (25), шестое - Аргентины (25), седьмое - Парагвая (24), восьмое - Эквадора (20), девятое - Боливии (14), десятое - Венесуэлы (9).

В финальную часть ЧМ-2018 попадут четыре лучшие сборные, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании. Участие на чемпионате мира 2018 года уже обеспечили себе 17 команд: сборные России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии и Сербии. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что сделал Павел Коньков на посту губернатора Ивановской области
2
Ягланд: не выплачивающая взнос в Совет Европы страна не может оставаться его членом
3
Президент Чехии предложил РФ выплатить Украине компенсации за Крым
4
В ТАСС пройдет презентация новых банкнот в 200 и 2000 рублей
5
Путин обеспокоен рисками, которые несет использование криптовалют
6
Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. Досье
7
Нидерланды примут "дипломатические меры" к странам, которые плохо сотрудничают по MH17
Темы дня
Новости партнеров
Реклама