"Йокерит" победил "Трактор" в матче чемпионата КХЛ

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ТАСС, 10 октября. Хельсинкский "Йокерит" одержал победу над челябинским "Трактором" со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбы забросили Мэтт Гилрой (6-я и 59-я минуты), Джон Норман (7).
"Йокерит" одержал 12-ю победу подряд, что является клубным рекордом. Команда занимает третье место в Западной конференции с 41 очком. "Трактор" располагается на 10-й строчке с 24 очками.
В следующем матче 12 октября "Трактор" примет подольский "Витязь", "Йокерит" сыграет в гостях с тольяттинской "Ладой".
В других матчах астанинский "Барыс" победил омский "Авангард" со счетом 4:3, екатеринбургский "Автомобилист" - подольский "Витязь" (5:3), хантымансийская "Югра" - пекинский "Куньлунь" (2:1).