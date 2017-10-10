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"Йокерит" победил "Трактор" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
10 октября, 19:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу финской команды

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ТАСС, 10 октября. Хельсинкский "Йокерит" одержал победу над челябинским "Трактором" со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Мэтт Гилрой (6-я и 59-я минуты), Джон Норман (7).

"Йокерит" одержал 12-ю победу подряд, что является клубным рекордом. Команда занимает третье место в Западной конференции с 41 очком. "Трактор" располагается на 10-й строчке с 24 очками.

В следующем матче 12 октября "Трактор" примет подольский "Витязь", "Йокерит" сыграет в гостях с тольяттинской "Ладой".

В других матчах астанинский "Барыс" победил омский "Авангард" со счетом 4:3, екатеринбургский "Автомобилист" - подольский "Витязь" (5:3), хантымансийская "Югра" - пекинский "Куньлунь" (2:1).

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