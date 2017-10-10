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Молодежная сборная России по футболу проиграла сербам в матче отбора чемпионата Европы

Спорт
10 октября, 20:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу сербской команды

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу (игроки не старше 21 года) проиграла команде Сербии со счетом 2:3 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы - 2019.

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В составе россиян забитыми мячами отметились Рифат Жемалетдинов (26-я минута) и Георгий Мелкадзе (42), у сербов отличились Данило Пантич (14) и Лука Йович (33, 60).

В турнирной таблице группы 7 сборная России занимает второе место, набрав семь очков, лидирует команда Сербии (9), далее идут сборные Армении (7), Австрии (6), Гибралтара, Македонии (по 3).

В следующем матче российские футболисты в гостях сыграют с командой Армении, встреча пройдет 9 ноября.

Победители групп выходят на чемпионат Европы напрямую, сборные, занявшие вторые места, сыграют стыковые матчи. Чемпионат Европы среди игроков не старше 21 года пройдет в Италии и Сан-Марино в 2019 году.

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