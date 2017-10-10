Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правообладатель подал иск на $30 млн к каналу Fox за использование образа Мохаммеда Али

Спорт
10 октября, 21:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Ролик с изображением спортсмена был показан перед трансляцией Супербоула 5 февраля

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/MANFRED REHM

ТАСС, 10 октября. Компания Muhammad Ali Enterprises, владеющая правами на коммерческое использование образа боксера Мохаммеда Али, подала иск к американской телекомпании Fox за несанкционированное использование изображения спортсмена. Об этом сообщает AP.

По информации агентства, сумма иска составляет $30 млн. Muhammad Ali Enterprises обвиняет телекомпанию в использовании без разрешения имени и образа Али в видеоролике, который был показан перед трансляцией финального матча североамериканской Национальной футбольной лиги (Супербоула) 5 февраля.

Али (урожденный Кассиус Марселлус Клей) родился в Луисвилле 17 января 1942 года. На Олимпийских играх 1960 года он завоевал золотую медаль. Также на протяжении карьеры, которая длилась 21 год, он завоевал три титула чемпиона в тяжелом весе.

На профессиональном ринге Али провел 61 бой, одержав 56 побед (37 - нокаутом) и потерпев пять поражений. Его имя стало символом профессионального бокса, а придуманная им тактическая схема "руки работают, видят глаза; порхай, как бабочка, жаль, как пчела" используется и поныне. В 1999 году Али был признан "Спортсменом века".

Али, долгие годы страдавший болезнью Паркинсона, скончался 3 июня 2016 года на 75-м году жизни.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что сделал Павел Коньков на посту губернатора Ивановской области
2
СМИ: Мадрид считает слова главы Каталонии объявлением независимости
3
В ТАСС пройдет презентация новых банкнот в 200 и 2000 рублей
4
Глава Каталонии предложил приостановить установление независимости
5
Эрдоган отказался считать американского посла в Турции представителем США
6
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
7
Путин обеспокоен рисками, которые несет использование криптовалют
Темы дня
Новости партнеров
Реклама