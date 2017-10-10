Правообладатель подал иск на $30 млн к каналу Fox за использование образа Мохаммеда Али

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ТАСС, 10 октября. Компания Muhammad Ali Enterprises, владеющая правами на коммерческое использование образа боксера Мохаммеда Али, подала иск к американской телекомпании Fox за несанкционированное использование изображения спортсмена. Об этом сообщает AP.
По информации агентства, сумма иска составляет $30 млн. Muhammad Ali Enterprises обвиняет телекомпанию в использовании без разрешения имени и образа Али в видеоролике, который был показан перед трансляцией финального матча североамериканской Национальной футбольной лиги (Супербоула) 5 февраля.
Али (урожденный Кассиус Марселлус Клей) родился в Луисвилле 17 января 1942 года. На Олимпийских играх 1960 года он завоевал золотую медаль. Также на протяжении карьеры, которая длилась 21 год, он завоевал три титула чемпиона в тяжелом весе.
На профессиональном ринге Али провел 61 бой, одержав 56 побед (37 - нокаутом) и потерпев пять поражений. Его имя стало символом профессионального бокса, а придуманная им тактическая схема "руки работают, видят глаза; порхай, как бабочка, жаль, как пчела" используется и поныне. В 1999 году Али был признан "Спортсменом века".
Али, долгие годы страдавший болезнью Паркинсона, скончался 3 июня 2016 года на 75-м году жизни.