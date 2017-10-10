Хоккеисту "Авангарда" Лемтюгову удалили селезенку, его жизни ничто не угрожает

МОСКВА, 10 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Нападающий омского "Авангарда" Николай Лемтюгов прооперирован после домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с астанинским "Барысом", его жизни ничто не угрожает. Об этом ТАСС сообщил президент "Авангарда" Владимир Шалаев.

Во вторник "Авангард" дома уступил "Барысу" со счетом 3:4, Лемтюгов получил повреждение в первом периоде матча.

"У него произошел разрыв селезенки после столкновения, сейчас ее удалили. Он чувствует себя нормально. Все послеоперационные показатели хорошие, его жизни ничего не угрожает. Но ему необходима кровь, завтра с 8 утра ждем болельщиков и сотрудников клуба для сдачи крови", - рассказал Шалаев.