Хоккеисту "Авангарда" Лемтюгову удалили селезенку, его жизни ничто не угрожает

Сорокин уверен, что стадион в Самаре будет готов к апрельским тестовым матчамСпорт 10 октября, 22:24
Черчесов: Смолов стал одним из заводил сборной России по футболу в матче с иранцамиСпорт 10 октября, 22:10
Рок-группа U2 отложила выступление на концерте в Буэнос-Айресе из-за матча отбора ЧМ-2018Спорт 10 октября, 22:08
Черчесов: гол иранцев в матче с россиянами не вытекал из логики игрыСпорт 10 октября, 21:56
Сорокин: сборной Украины в случае попадания на ЧМ-2018 было бы комфортно в РоссииСпорт 10 октября, 21:55
ISU подтвердил участие Медведевой, Михайловой и Коляды в этапе Гран-при в МосквеСпорт 10 октября, 21:47
Черчесов: футболист Алексей Миранчук не вошел в игру в матче с иранцамиСпорт 10 октября, 21:43
Сборная Ирана не будет базироваться в Казани во время чемпионата мираСпорт 10 октября, 21:35
Хоккеисту "Авангарда" Лемтюгову удалили селезенку, его жизни ничто не угрожаетСпорт 10 октября, 21:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Нападающий омского "Авангарда" Николай Лемтюгов прооперирован после домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с астанинским "Барысом", его жизни ничто не угрожает. Об этом ТАСС сообщил президент "Авангарда" Владимир Шалаев.
Во вторник "Авангард" дома уступил "Барысу" со счетом 3:4, Лемтюгов получил повреждение в первом периоде матча.
"У него произошел разрыв селезенки после столкновения, сейчас ее удалили. Он чувствует себя нормально. Все послеоперационные показатели хорошие, его жизни ничего не угрожает. Но ему необходима кровь, завтра с 8 утра ждем болельщиков и сотрудников клуба для сдачи крови", - рассказал Шалаев.