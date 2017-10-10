ISU подтвердил участие Медведевой, Михайловой и Коляды в этапе Гран-при в Москве

Сорокин уверен, что стадион в Самаре будет готов к апрельским тестовым матчамСпорт 10 октября, 22:24
Черчесов: Смолов стал одним из заводил сборной России по футболу в матче с иранцамиСпорт 10 октября, 22:10
Рок-группа U2 отложила выступление на концерте в Буэнос-Айресе из-за матча отбора ЧМ-2018Спорт 10 октября, 22:08
Черчесов: гол иранцев в матче с россиянами не вытекал из логики игрыСпорт 10 октября, 21:56
Сорокин: сборной Украины в случае попадания на ЧМ-2018 было бы комфортно в РоссииСпорт 10 октября, 21:55
ISU подтвердил участие Медведевой, Михайловой и Коляды в этапе Гран-при в МосквеСпорт 10 октября, 21:47
Черчесов: футболист Алексей Миранчук не вошел в игру в матче с иранцамиСпорт 10 октября, 21:43
Сборная Ирана не будет базироваться в Казани во время чемпионата мираСпорт 10 октября, 21:35
Хоккеисту "Авангарда" Лемтюгову удалили селезенку, его жизни ничто не угрожаетСпорт 10 октября, 21:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 10 октября. Российские фигуристы Евгения Медведева, Валерия Михайлова и Михаил Коляда примут участие в соревнованиях в одиночном катании на первом в сезоне этапе Гран-при, который пройдет в Москве. Состав участников турнира приводит пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
В мужском одиночном катании сборную России представят Дмитрий Алиев, Коляда и Андрей Лазукин, в соревнованиях спортивных пар - Кристина Астахова и Алексей Рогонов, Ксения Столбова и Федор Климов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В танцах на льду выступят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Бетина Попова и Сергей Морозов, а также Александра Степанова и Иван Букин. В женском одиночном катании помимо Медведевой и Михайловой выступит Елена Радионова.
Этап Гран-при в Москве пройдет с 20 по 22 октября.