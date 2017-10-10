Рок-группа U2 отложила выступление на концерте в Буэнос-Айресе из-за матча отбора ЧМ-2018

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ТАСС, 10 октября. Ирландская рок-группа U2 отложила начало своего выступления на концерте в Буэнос- Айресе из-за матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года по футболу, который пройдет в России. Об этом сообщает агентство France Presse.
В ночь на среду по московскому времени сборная Аргентины проведет матч квалификации ЧМ-2018 против команды Эквадора. На это время запланирован концерт U2. Отмечается, что мероприятие начнется вовремя, однако после разогревочного выступления других групп на большом экране начнется трансляция футбольного матча, а после окончания встречи выйдут музыканты U2. Таким образом, они начнут выступление почти на два часа позже запланированного.
В настоящее время сборная Аргентины занимает шестое место в турнирной таблице южноамериканской зоны квалификации ЧМ-2018, которое не позволяет выйти даже в стыковые матчи за право сыграть на турнире. В последний раз аргентинцы не играли на чемпионате мира в 1970 году.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске и Сочи.