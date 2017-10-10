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Сорокин уверен, что стадион в Самаре будет готов к апрельским тестовым матчам

Спорт
10 октября, 22:24 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 10, октября. /ТАСС

По словам гендиректора оргкомитета, нет предпосылок для нарушения госконтракта, но есть текущие отставания по отдельным видам работы

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

© Донат Сорокин/ТАСС

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Строящийся в Самаре стадион чемпионата мира по футболу 2018 года будет готов к апрельским тестовым матчам. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Нет предпосылок для нарушения госконтракта, но есть текущие отставания по отдельным видам работы. Это не значит, что контракт не будет выполнен, мы ориентируемся на завершение госконтракта в установленные сроки. У меня есть уверенность, что стадион в Самаре примет игры чемпионата мира и будет готов к тестовым матчам в апреле", - сказал Сорокин.

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На совместном заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018" министр спорта РФ Павел Колобков доложил, что на отдельных этапах работ на стадионе в Самаре отставание от графика составляет до полутора месяцев. При этом Колобков подчеркнул, что ситуация находится под контролем и арена будет сдана в срок.

Стадион, рассчитанный на 45 тысяч зрителей, возводится на въезде в Самару около основных автомобильных трасс, ведущих в сторону аэропорта и Тольятти. В архитектурном решении арены отражен образ Самары как города авиационных и космических технологий. Сооружение будет представлять собой сферический купол высотой до 60 метров с вырезом в центре, напоминая летающую тарелку. Стадион примет шесть матчей чемпионата мира - 2018.

Помимо Самары, матчи мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Волгограде и Саранске.

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