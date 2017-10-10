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Сорокин подтвердил, что в "черный" список ЧМ-2018 включены 109 болельщиков

Спорт
10 октября, 22:43 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 10, октября. /ТАСС

Гендиректор оргкомитета отметил, что на футбол не должны попадать люди, систематически нарушающие правила поведения на стадионе

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Матчи чемпионата мира 2018 года не смогут посетить 109 футбольных болельщиков, включенных в "черный" список турнира. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Пока нам известно о 109 тех, кто попал в этот список. Будет ли он расти или нет, не могу сказать. Но с другой стороны, почему надо пускать на стадион людей, которые планомерно неприлично себя ведут, используют футбол, чтобы заявить о каких-то своих амбициях, о себе со странной стороны? Футбол должны смотреть те, кто любит этот вид спорта", - сказал Сорокин.

"Очевидно, что попадание в запрещенный список продиктовано определенными причинами, значит, были какие-то правонарушения за этими людьми. Мы долго шли к тому, чтобы люди, систематически нарушающие правопорядок, не допускались на стадионы, для этого был принят специальный закон, который сейчас действует. Это нас в какой-то степени успокаивает в плане обеспечения безопасности и отвечает на многие вопросы, которые нам регулярно задают наши "благонастроенные" западные коллеги", - отметил он.

"В других странах такими списками должны заниматься местные правоохранительные органы, в Англии довольно давно есть такой опыт, там во время выездных матчей у болельщиков проверяют паспорта. Обсуждение должно вестись на уровне соответствующих служб. Смогут ли "заблокированные" англичане попасть на матчи чемпионата мира, зависит от правоприменительной практики конкретной страны. В принципе, не должны, но я не могу сказать это с абсолютной уверенностью, это зависит от того, с какой эффективностью реализуется законодательство", - подчеркнул гендиректор оргкомитета.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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