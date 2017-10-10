Виталий Мешков рассудит ЦСКА и "Краснодар" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 10 октября. Виталий Мешков из Дмитрова назначен главным арбитром встречи 14-го тура чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и "Краснодаром". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Ассистентами Мешкова будут Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), резервным судьей - Павел Кукуян (Сочи). Матч пройдет 14 октября, начало в 19:00 мск.

Матч "Ахмат" - "Спартак" обслужит Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), "Динамо" - "СКА-Хабаровск" - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), "Урал" - "Анжи" - Роман Галимов (Улан-Удэ), "Уфа" - "Локомотив" - Алексей Сухой (Люберцы), "Ростов" - "Рубин" - Алексей Еськов (Москва), "Зенит" - "Арсенал" - Артем Чистяков (Азов), "Амкар" - "Тосно" - Алексей Матюнин (Москва).