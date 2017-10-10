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Определились составы дивизионов футбольной Лиги наций УЕФА

Спорт
10 октября, 23:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

В Лиге наций выступят 55 европейских сборных, которые будут разделены на четыре дивизиона, турнир стартует в сентябре 2018 года, а его победитель станет известен в июне 2019-го

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Сборная России сыграет во втором дивизионе Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Это стало известно по итогам отборочных матчей группового этапа чемпионата мира 2018 года в европейской зоне.

В Лиге наций выступят 55 европейских сборных, которые будут разделены на четыре дивизиона (A, B, C и D). В каждом дивизионе будет по четыре группы, жеребьевка которых пройдет 24 января в швейцарской Лозанне.

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Дивизионы составляются исходя из положений команд в рейтинге национальных сборных УЕФА, в котором Россия находится на 15-м месте (29258,15 балла). Возглавляет рейтинг команда Германии (40747,10 балла). Рейтинг учитывает результаты сборных в отборочных и финальных турнирах чемпионата мира 2014 года, чемпионата Европы 2016 года, а также в квалификации ЧМ-2018. Ноябрьские стыковые матчи за последние путевки на мировое первенство в России учитываться в рейтинге уже не будут.

Составы групп

В дивизион А войдут сборные, занимающие с первого по 12-е места в рейтинге - это Германия, Португалия, Испания, Бельгия, Англия, Франция, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия и Нидерланды. Дивизион будет состоять из четырех групп по три команды.

Дивизион B сформируют сборные, располагающиеся на строчках с 13-й по 24-ю - это Австрия, Уэльс, Россия, Словакия, Украина, Ирландия, Швеция, Северная Ирландия, Дания, Босния и Герцеговина, Чехия и Турция. В дивизионе также будет четыре группы по три команды.

В дивизионе С выступят сборные, оказавшиеся в рейтинге на позициях с 25-й по 39-ю - это Румыния, Шотландия, Словения, Венгрия, Сербия, Албания, Норвегия, Греция, Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия, Кипр, Эстония и Литва. В этом дивизионе будет одна группа из трех команд, а также три группы - из четырех.

Дивизион D составят сборные, занимающие с 40-го по 50-е места - это Азербайджан, Македония, Грузия, Белоруссия, Армения, Фарерские острова, Латвия, Люксембург, Казахстан, Молдавия, Лихтенштейн, Мальта, Косово, Андорра, Сан-Марино и Гибралтар. В дивизионе будет четыре группы по четыре команды.

Турнир стартует в сентябре 2018 года, а его победитель станет известен в июне 2019-го.

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