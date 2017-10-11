Лига чемпионов ФИБА по баскетболу стартует с участием красноярского "Енисея"

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Красноярский "Енисей" стартует в среду во втором сезоне баскетбольной Лиги чемпионов для мужских команд. Турнир, организованный Международной федерацией баскетбола (ФИБА), вновь собрал второстепенный состав участников - сильнейшие клубы Европы продолжают выступать в Евролиге.
В основном турнире Лиги чемпионов выступят 32 команды из 14 стран. Наибольшее представительство (по четыре клуба) имеют Турция, Италия и Франция, по три команды выставили Греция, Германия и Испания. На предварительной стадии команды разбиты на четыре группы. "Енисей" сыграет в группе А с "Монако", израильским "Хапоэлем" из Холона, испанской "Мурсией", итальянским "Динамо" из Сассари, германским "Ольденбургом", литовским "Ювентусом" и турецким "Пинаром" из Каршияки.
По четыре команды из каждой группы выходят в 1/8 финала, еще две продолжат борьбу за Еврокубок ФИБА, где выступят саратовский "Автодор" и "Нижний Новгород". В 1/8 и 1/4 финала Лиги чемпионов команды проведут по два матча - дома и на выезде, определив участников "Финала четырех", запланированного на начало мая.
Лига чемпионов призвана создать конкуренцию Евролиге, право на организацию которой ФИБА потеряла в 2000 году. Однако финансовые возможности федерации не позволяют рассчитывать на участие в турнире грандов европейского баскетбола и сильнейших команд из ведущих чемпионатов, которые предпочитают более престижные Евролигу или Кубок Европы. Хотя в основном турнире Лиги чемпионов выступят чемпионы Франции ("Элан Шалон") и Италии ("Венеция"), такие страны, как Россия, Испания, Греция или Турция представлены второстепенными клубами, не имеющими лицензии Евролиги.
Одним из фаворитов предстоящего сезона станет вице-чемпион Турции "Бешикташ", выступят в Лиге чемпионов также "Банвит", "Газиантеп" и "Пинар" из Каршияки. Испанию представят "Тенерифе", "Мурсия" и "Эсмтудинатес" из Мадрида, Грецию - занявшие места с третьего по пятое АЕК, "Арис" и ПАОК. Выступят в еврокубке ФИБА также чемпионы Бельгии ("Остенде"), Чехии ("Нимбурк"), Словении ("Олимпия") и Польши ("Зелена-Гура").
Единственным представителем России в Лиге чемпионов станет красноярский "Енисей", который занял шестое место в Единой лиге ВТБ сезона-2016/17. Через квалификацию пытались пробиться в основной турнир "Нижний Новгород" и "Автодор", однако потерпели поражения от бельгийского "Антверпена" и итальянской "Орландины" соответственно.
Победителем дебютной Лиги чемпионов, где в регулярном чемпионате выступили 40 команд, стал испанский "Тенерифе", который победил в домашнем финале. Россию в этом турнире представлял "Автодор", в стыковых матчах уступивший "Ольденбургу" право выступить в плей-офф.