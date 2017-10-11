Десять команд стартуют в чемпионате России по волейболу среди женских команд

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Чемпионат России по волейболу среди женских команд стартует в среду. В новом сезоне вновь выступят лишь 10 команд, а главными фаворитами остаются динамовские команды из Москвы и Казани, а также "Уралочка-НТМК" под руководством Николая Карполя.

В сравнении с прошлым сезоном состав участников чемпионата России не изменился. На старт выходят московское, казанское и краснодарское "Динамо", красноярский "Енисей", "Уралочка-НТМК" из Екатеринбурга, "Заречье-Одинцово" из Московской области, "Сахалин" из Южно- Сахалинска, "Протон" из Саратовской области, "Ленинградка" (Санкт-Петербург) и челябинский "Динамо- Метар". Челябинский клуб с нового сезона представляет общество "Динамо", получив соответствующую приставку в названии.

В регулярном чемпионате, который продлится до 11 февраля, команды сыграют между собой в два круга, главным критерием при распределении мест является число побед, а затем - количество очков. Восемь команд выходят в плей-офф, стадии 1/4 и 1/2 финала пройдут в формате до двух побед. Финал и серия за третье место пройдут до трех побед одной из команд, чемпион страны определится не позднее 26 апреля.

В марте-апреле также состоится турнир за места с 5-го по 8-е среди неудачников четвертьфиналов, который определит пятого участника еврокубков сезона-2018/19. Ни одна из команд не покинет суперлигу, которая в следующем сезоне расширится до 12 клубов за счет лучших команд высшей лиги "А".

Первый Суперкубок разыграют 16 октября

Впервые в истории женского волейбола страны состоится матч за Суперкубок России. 16 октября в рамках встречи второго тура суперлиги в Москве сыграют столичное и казанское "Динамо".

Самым титулованным клубом страны остается "Уралочка", которая выиграла 14 чемпионских званий в России, еще 11 - в СССР. "Уралочка" побеждала в чемпионатах страны непрерывно с 1986 по 2005 год, однако с тех пор свердловские волейболистки добирались лишь до призовых медалей. С 1969 года "Уралочку" возглавляет Николай Карполь, которому в мае будущего года исполнится 80 лет.

По пять чемпионских титулов у московского и казанского "Динамо". Два последних чемпионата выиграли столичные волейболистки, прошлой весной в финальной серии обыграв казанских соперниц со счетом 3-1. В мае вместо Юрия Панченко столичное "Динамо" возглавил сербский специалист Зоран Терзич, ранее работавший с омской "Омичкой", а также женской сборной Сербии. Перед Терзичем поставлена задача победить в Лиге чемпионов, самый престижный еврокубковый турнир "Динамо" выигрывало рекордные 11 раз, однако последний титул датирован 1977 годом.

В основном турнире Лиги чемпионов сезона-2017/18 выступят московское и казанское "Динамо", в квалификации поборется еще за одну путевку бронзовый призер прошлого сезона "Енисей". "Уралочка-НТМК" сыграет в Кубке ЕКВ, краснодарское "Динамо" - в Кубке вызова.