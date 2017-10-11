Арьен Роббен объявил о завершении карьеры в сборной Нидерландов по футболу

ТАСС, 11 октября. Полузащитник немецкого футбольного клуба "Бавария" Арьен Роббен завершил карьеру в национальной сборной Нидерландов. Об этом сообщается на официальном сайте Королевского футбольного союза Нидерландов.

В среду сборная Нидерландов обыграла команду Швеции со счетом 2:0 в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу, но не смогла попасть в финальную часть соревнований. 33-летний Роббен провел на поле весь матч и отметился двумя забитыми мячами. Сборной Нидерландов для выхода в стыковые матчи необходимо было обыгрывать шведов с разницей в семь или более мячей.

Роббен дебютировал за сборную Нидерландов в 2003 году. В составе национальной команды он провел 96 матчей, в которых отметился 37 забитыми мячами. Вместе со сборной он выигрывал серебро и бронзу чемпионатов мира, а также бронзу чемпионата Европы. На клубном уровне он является чемпионом Нидерландов, Англии, Испании, Германии, обладателем Суперкубков этих стран, Кубков Англии и Германии, Кубка английской лиги, Суперкубка УЕФА, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.