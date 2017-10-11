Трамп по традиции принял в Белом доме обладателей Кубка Стэнли

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник по традиции принял в Белом доме действующих чемпионов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), руководство, игроков и тренерский штаб команды "Питтсбург Пингвинз", отметив, что они являются частыми гостями в президентской резиденции. Текст выступления Трампа распространила пресс-служба президента.

"Пингвинз" - это не только первая за последние почти 20 лет команда в Национальной хоккейной лиге, которая становилась чемпионом два года подряд, вы также выигрывали кубок в трех из девяти последних сезонов. Это потрясающе, потому что конкуренция жесткая", - сказал глава государства. Он также поинтересовался у хоккеистов, насколько жестким противником оказались игроки столичной команды "Вашингтон Кэпиталз".

Трамп также отметил, что созданный клубом "Питтсбург" фонд занимается поддержкой многих благотворительных проектов. "На прошлой неделе каждый из [игроков] "Пингвинз" сделал два пожертвования по $25 тыс. каждое с целью помочь восстановить Пуэрто-Рико, поддержать жертв и сотрудников экстренных служб после ужасного нападения в Лас-Вегасе", - рассказал президент.

Глава государства также сказал по несколько слов отдельно о некоторых игроках, в том числе, о нападающем Евгении Малкине. "Похож на баскетболиста. Большой парень, сильный, жесткий", - заметил Трамп. В заключение он также не исключил, что "Питтсбург" будет приглашен в Белый дом и в следующем году, снова в качестве обладателя Кубка Стэнли.

Спорт без политики

Визит хоккеистов в Белый дом проходил на фоне разгоревшегося несколько недель назад спора между Трампом и игрокам Национальной футбольной лиги, которые отказывались стоя слушать национальный гимн США перед матчами. Вместо того они опускались на одно колено в знак протеста против жестокого обращения полиции с афроамериканцами. Трамп настаивал на том, чтобы игроков за это исключали из команд и не допускали на поле. Кроме того, из-за политических разногласий от приглашения в Белый дом отказалась калифорнийская команда "Голден Стэйт Уорриорз", завоевавшая чемпионский титул Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2016/17.

Трамп на встрече с "Питтсбургом" напомнил, что за последние несколько месяцев Белый дом посетило уже три команды. "Было честью принять их всех здесь", - сказал он. В целом, тему демаршей спортсменов Трамп не затронул.

В конце сентября пресс-служба "Питтсбурга" распространила заявление, согласно которому клуб "уважает традицию посещения командами-чемпионами Белого дома". "Мы делали это после предыдущих чемпионатов, когда главами государства были Джордж Буш и Барак Обама, и приняли решение посетить торжественное мероприятие и в этом году. Согласие или несогласие с политикой президента может быть выражено другими способами. Тем не менее, мы уважаем права других самовыражаться так, как они считают нужным", - говорится в тексте.