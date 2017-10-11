Бывший футболист сборной Бразилии арестован по подозрению в организации петушиных боев

ТАСС, 11 октября. Бывший футболист "Барселоны" и сборной Бразилии Фабио Рошембак был задержан сотрудниками правоохранительных органов в ходе спецоперации в бразильском городе Палмейра-дас-Мисойнс. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Globo Esporte.

Рошембак подозревается в незаконной организации петушиных боев, которые считаются в Бразилии экологическим преступлением. На месте, где предположительно проходили бои, полиция обнаружила 89 петухов, более $100тыс. наличными, а также наркотические вещества и огнестрельное оружие.

Отец спортсмена, Хуарес Рошембак, выразил уверенность в невиновности сына. В 2011 году полицейские уже находили на ферме бразильца бойцовых петухов, однако он сумел доказать свою невиновность.

Рошембак выступал в составе испанской "Барселоны" в период с 2001 по 2005 год, проведя 45 матчей и забив 3 мяча в чемпионатах страны. Он также выступал за лиссабонский "Спортинг", английский "Мидлсбро", "Гремио", китайский "Далянь Ифан". В составе "Спортинга" он дважды выходил в финал Кубка УЕФА, в финале турнира 2005 года "Спортинг" уступил российскому ЦСКА. За сборную Бразилии Рошембак сыграл семь матчей.