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Бывший футболист сборной Бразилии арестован по подозрению в организации петушиных боев

Спорт
11 октября, 3:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

В 2011 году полицейские уже находили на ферме Фабио Рошембака бойцовых петухов, однако он сумел доказать свою невиновность

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Футболист "Спортинга" Фабио Рошембак (справа) против полузащитника ЦСКА Даниэла Карвальо в финале Кубка УЕФА, 2005 год

Футболист "Спортинга" Фабио Рошембак (справа) против полузащитника ЦСКА Даниэла Карвальо в финале Кубка УЕФА, 2005 год

© EPA/ANTONIO COTRIM

ТАСС, 11 октября. Бывший футболист "Барселоны" и сборной Бразилии Фабио Рошембак был задержан сотрудниками правоохранительных органов в ходе спецоперации в бразильском городе Палмейра-дас-Мисойнс. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Globo Esporte.

Рошембак подозревается в незаконной организации петушиных боев, которые считаются в Бразилии экологическим преступлением. На месте, где предположительно проходили бои, полиция обнаружила 89 петухов, более $100тыс. наличными, а также наркотические вещества и огнестрельное оружие.

Отец спортсмена, Хуарес Рошембак, выразил уверенность в невиновности сына. В 2011 году полицейские уже находили на ферме бразильца бойцовых петухов, однако он сумел доказать свою невиновность.

Рошембак выступал в составе испанской "Барселоны" в период с 2001 по 2005 год, проведя 45 матчей и забив 3 мяча в чемпионатах страны. Он также выступал за лиссабонский "Спортинг", английский "Мидлсбро", "Гремио", китайский "Далянь Ифан". В составе "Спортинга" он дважды выходил в финал Кубка УЕФА, в финале турнира 2005 года "Спортинг" уступил российскому ЦСКА. За сборную Бразилии Рошембак сыграл семь матчей.

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