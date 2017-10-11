Хет-трик Месси вывел сборную Аргентины на чемпионат мира 2018 года

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ТАСС, 11 октября. Сборная Аргентины одержала победу над командой Эквадора со счетом 3:1 в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года и вышла в финальную часть соревнований, которая пройдет в России.
Счет в матче на первой минуте открыл эквадорец Ромарио Ибарра, на что капитан сборной Аргентины Лионель Месси ответил хет-триком, отличившись на 12-й, 20-й и 62-й минуте. В турнирной таблице сборная Аргентины заняла третье место и завоевала прямую путевку на мировое первенство. Перед заключительным туром аргентинцы шли шестыми и могли не попасть в стыковые матчи.
Сборная Аргентины участвовала в самом первом чемпионате мира в 1930 году, где завоевала серебряные медали, проиграв в финале хозяевам турнира уругвайцам. Аргентинцы дважды становились чемпионами мира (1978, 1986), еще два раза выходили в финал соревнований (1990, 2014). Всего команда принимала участие в чемпионатах мира 15 раз. В активе сборной Аргентины 14 побед в Кубке Америки, победа в Кубке конфедераций - 1992 и два золота Олимпийских игр (2004, 2008).
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.