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Сборная США не смогла пробиться на ЧМ-2018, панамцы впервые сыграют на турнире

Спорт
11 октября, 5:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

В стыковых матчах от зоны КОНКАКАФ сыграет команда Гондураса, которая в заключительном туре на выезде победила сборную Мексики

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Капитан сборной США по футболу Майкл Брэдли

Капитан сборной США по футболу Майкл Брэдли

© AP Photo/Rebecca Blackwell

ТАСС, 11 октября. Сборная США по футболу проиграла команде Тринидада и Тобаго со счетом 1:2 в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года и не смогла выйти в финальный раунд соревнований, который пройдет в России.

В составе сборной Тринидада и Тобаго голы забили Шэндон Винчестер (17) и Алвин Джонс (37). У американцев отличился Кристиан Пулишич (47).

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В параллельных матчах команда Мексики на выезде уступила сборной Гондураса (2:3), а костариканцы в гостях потерпели поражение от сборной Панамы (1:2). В турнирной таблице американцы заняли пятое место. Итоговое положение команд: Мексика - 21 очко, Коста-Рика - 16, Панама - 13, Гондурас - 13, США - 12, Тринидад и Тобаго - 6.

Таким образом, в финальную часть чемпионата мира 2018 года от зоны Северной и Центральной Америки (КОНКАКАФ) вышли команды Мексики, Коста-Рики и Панамы. Сборная Гондураса сыграет в стыковых матчах против команды Австралии за право принять участие в мировом первенстве. Игры пройдут 6 и 14 ноября. 

Сборная Панамы впервые примет участие в чемпионате мира по футболу. Панамцы играли в квалификационных турнирах с отбора на чемпионат мира 1978 года. Предыдущим лучшим результатом команды в отборах было пятое место в квалификации ЧМ-2014.

Команда Панамы стала 23-м участником чемпионата мира 2018 года. Ранее на мировое первенство пробились команды России (как представитель страны-организатора), Англии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Египта, Ирана, Исландии, Испании, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Нигерии, Польши, Португалии, Саудовской Аравии, Сербии, Уругвая  Франции, Южной Кореи и Японии.

 

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