"Вегас" одержал третью победу подряд в НХЛ, обыграв "Аризону"

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ТАСС, 11 октября. Клуб "Вегас Голден Найтс", созданный в 2017 году, обыграл "Аризону" со счетом 5:2 в первом домашнем матче в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в своей истории. Эта победа стала для команды третьей подряд с начала сезона.
В составе хозяев дубль оформил Джеймс Нил (7-я и 11-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Томаш Носек (3), Дерик Энджелленд (5) и Оскар Линдберг (38). У гостей отличились Тобиас Ридер (13) и Кевин Коннатон (55).
"Вегас" одержал три победы в трех матчах в сезоне. Команда с шестью очками занимает третье место в таблице Западной конференции. "Аризона" не одержала ни одной победы. Клуб набрал 1 очко в трех играх и расположился на 14-м месте на Западе.
В следующем матче "Вегас" на своем льду примет "Детройт". Встреча пройдет в ночь на субботу. "Аризона" днем ранее также дома сыграет с "Детройтом".
Перед началом встречи "Вегас" 58 секундами молчания почтил память 58 человек, погибших во время стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе 1 октября. Вместо стандартного представления команд перед игрой хоккеисты клуба выходили на лед в сопровождении врачей, санитаров, медсестер, пожарных и полицейских, помогавших людям во время бойни. Имя каждого погибшего было спроецировано на лед во время 58 секунд молчания.
1 октября 64-летний житель Невады Стивен Пэддок из окна своего номера на 32-м этаже гостиницы Mandalay Bay в Лас- Вегасе открыл огонь по посетителям музыкального фестиваля, который проходил недалеко от отеля. В результате погибли 58 человек, пострадали 489. Пэддок покончил с собой до того, как полиция ворвалась в его номер. ФБР считает, что мужчина не был связан с террористическими группировками.