Болельщики сдают кровь для хоккеиста "Авангарда" Лемтюгова, которому удалили селезенку

ТАСС, 11 октября. Болельщики сдают кровь в помощь хоккеисту омского "Авангарда" Николаю Лемтюгову, который порвал селезенку во время матча с астанинским "Барысом" и впоследствии попал в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Во вторник "Авангард" дома уступил "Барысу" со счетом 3:4 в матче Континентальной хоккейной лиги, Лемтюгов получил повреждение в первом периоде матча. Он получил удар в живот в результате, которого произошел разрыв селезенки. После игры спортсмен был прооперирован, ему удалили селезенку.

"Лемтюгов на данный момент находится в реанимации клинической больницы №1 им. Кабанова под наблюдением ведущих врачей города, - рассказал врач команды Дмитрий Батушенко. - Состояние игрока после операции стабильное, осложнений нет. Уже с утра сегодняшнего дня приходили болельщики сдавать кровь, сейчас уже необходима только первая отрицательная группа. Сдать кровь можно завтра, начиная с 8 часов утра".

Также врач поделился мнением о шансах Лемтюгова продолжить полноценную карьеру после такой травмы. "Удаление селезенки встречается в хоккее, есть игроки, выступающие после такой операции. До конца года клуб внесет хоккеиста в список травмированных, будем делать все для его скорейшего выздоровления", - добавил Батушенко.

Лемтюгов подписал контракт с "Авангардом" в июле 2015 года. По итогам сезона-2016/17 он был признан лучшим игроком клуба по версии болельщиков. В мае 2017 года нападающий продлил соглашение до 2019 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей в регулярном чемпионате, отметившись тремя результативными передачами.