Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Панамы объявил в стране выходной в связи с выходом сборной на ЧМ-2018

Спорт
11 октября, 10:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Команда Панамы впервые в истории пробилась в финальный раунд чемпионата мира по футболу

Поделиться
Материал из 1 страницы
Болельщики сборной Панамы празднуют выход команды в финальный раунд ЧМ-2018

Болельщики сборной Панамы празднуют выход команды в финальный раунд ЧМ-2018

© EPA-EFE/ALEJANDRO BOLIVAR

ТАСС, 11 октября. Президент Панамы Хуан Карлос Варела объявил 11 октября в стране праздничным днем в связи с выходом национальной команды в финальный раунд чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

В ночь на среду сборная Панамы на своем поле обыграла команду Коста-Рики (2:1), забив победный гол на 88-й минуте. Благодаря этой победе панамцы с 13 очками заняли третье место в таблице отборочного турнира в зоне Северной и Центральной Америки (КОНКАКАФ), что позволило команде напрямую выйти в финальную часть ЧМ-2018. Сборная Панамы впервые сыграет на чемпионате мира по футболу.

"Голос народа был услышан. Празднуй этот исторический день, Панама. Объявляю 11 октября национальным праздничным днем. Спасибо команде, сегодня вы сотворили историю и исполнили мечту более 4 миллионов панамцев", - написал Варела.

"Это исторический день для нашей страны. Завтра отдыхают все работники как государственного, так и частного сектора. Отменяются занятия в государственных и частных школах. Празднуйте этот день с семьей", - добавил президент.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мадрид обдумывает ответ на подписание властями Каталонии декларации о независимости
2
Названы самые культурные города России
3
Более $1 млн пропали из банковской ячейки МФБанка в Москве
4
Определились все участники стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2018
5
Месси: сборная Аргентины не могла пропустить чемпионат мира в России
6
Стокгольмский арбитраж завершил слушания по делу "Нафтогаза" и "Газпрома"
7
Директор Хворостовского опроверг информацию о смерти певца
Темы дня
Новости партнеров
Реклама