"Вегас" признан первой звездой игрового дня НХЛ

ТАСС, 11 октября. Клуб "Вегас Голден Найтс", созданный в 2017 году, признан первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на среду "Вегас" обыграл "Аризону" со счетом 5:2 в первом домашнем матче в своей истории. Перед началом встречи "Вегас" 58 секундами молчания почтил память 58 человек, погибших во время стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе 1 октября. Вместо стандартного представления команд перед игрой хоккеисты клуба выходили на лед в сопровождении врачей, санитаров, медсестер, пожарных и полицейских, помогавших людям во время бойни, а имя каждого погибшего было спроецировано на лед во время 58 секунд молчания. По итогам игры город Лас-Вегас символически был признан первой звездой матча.

"Вегас" одержал три победы в трех стартовых матчах сезона и стал первой командой-новичком НХЛ за 100-летнюю историю лиги, которой удалось добиться подобного достижения.

Второй звездой дня признан нападающий "Коламбуса" Сонни Милано, забросивший две шайбы в поединке с "Каролиной" (2:1 ОТ). Третьей звездой стал форвард "Нэшвилла" Филип Форсберг, забросивший две шайбы и отдавший одну результативную передачу во встрече с "Филадельфией" (6:5).