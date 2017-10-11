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Боец ММА Уланбеков оштрафован из-за поведения своих секундантов после поединка с Асатряном

Спорт
11 октября, 10:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Секунданты Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев после боя выбежали в клетку и эмоционально праздновали победу Уланбекова

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российский боец промоутерской компании Fight Nights Тагир Уланбеков оштрафован на 30 процентов гонорара за поведение своих секундантов после поединка с армянским бойцом Вартаном Асатряном. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Fight Nights.

В рамках турнира в Краснодаре 8 октября Уланбеков победил Асатряна и стал чемпионом Fight Nights в наилегчайшей весовой категории. Секундантами Уланбекова, в частности, были известные российские бойцы Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев. Уланбеков одержал досрочную победу удушением, а секунданты спортсмена выбежали в клетку и эмоционально праздновали победу спортсмена. Нурмагомедов, в частности, перелез через клетку и оттащил Уланбекова от соперника.

"Уланбеков оштрафован на 30 процентов гонорара, согласно пункту 7.3 в контракте. Боец и аффилированные лица бойца должны вести себя профессионально до боя, во время боя, а также после проведения боя", - говорится в заявлении пресс-службы.

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