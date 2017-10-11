Новый ледовый каток ЦСКА для занятий фигурным катанием открылся в Москве

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Ледовый каток ЦСКА для занятий фигурным катанием был открыт в среду в Москве на Ленинградском проспекте. В настоящий момент в школе фигурного катания ЦСКА занимаются 123 спортсмена.
Открытие нового спортивного сооружения позволит увеличить тренировочную нагрузку на 16 дополнительных часов в сутки.
"У нового ледового комплекса есть два главных преимущества, - отметил начальник ледового спортивного комплекса ЦСКА Алексей Черкасов. - Во-первых, это современная система кондиционирования и терморегулирования, благодаря которой мы можем создать любые климатические условия для фигуристов, даже летом, когда на улице 35 градусов тепла. Во-вторых, это лазерная система коррекции ледовой поверхности".
В открытии катка приняли участие министр спорта Павел Колобков, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, известный хоккеист Вячеслав Фетисов, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и многие другие.
"Хочу поздравить всех армейцев с этим знаменательным событием и желаю им ярких побед", - сказал Колобков. "У хоккеистов есть свой каток, а этот каток - для фигуристов. Здесь работает Елена Германовна Водорезова, которая воспитала нашу первую олимпийскую чемпионку", - отметила Тарасова.
Символическое первое вбрасывание на новом катке сделали Жуков, Колобков, Тарасова и замминистра обороны Николай Панков. На новом катке будут тренироваться сильнейшие российские фигуристы: Елена Радионова, Максим Ковтун, Мария Сотскова и другие.