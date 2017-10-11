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Гонщик Карякин сообщил, что его победа в багги на этапе КМ в Марокко произвела фурор

Спорт
11 октября, 11:48 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, октября. /ТАСС

Победитель ралли-марафона "Дакар" 2017 года в классе квадроциклов впервые за три года принял участие в этапе Кубка мира

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Победитель ралли-марафона "Дакар" 2017 года в классе квадроциклов Сергей Карякин рассказал, что его победа на этапе Кубка мира по ралли-рейдам Rallye du Maroc, который прошел в Марокко с 4 по 10 октября, произвела фурор. Карякин, который впервые за три года принял участие в подобной гонке, совместно со штурманом Антоном Власюком занял первое место в классе багги.

"Мы с Антоном [Власюком], моим давним штурманом, заняли первое место с отрывом в два часа. Ехали на багги, это новый для нас класс. В первый же раз выиграли, чем произвели некий фурор и обеспечили задел в том направлении, в котором я хочу двигаться. Кроме того, впервые за всю историю мы вошли в топ-20 лучших гонщиков на этапе Кубка мира", - сказал Карякин в беседе с ТАСС.

Спортсмен надеется, что у него будет возможность поучаствовать на багги и в ралли-марафоне "Дакар". "Как я и говорил, я хочу выиграть "Дакар" в трех классах - квадроциклы, багги и автомобили, и эта победа подтвердила, что у меня есть все шансы занять первое место в классе багги", - подчеркнул Карякин.

По его словам, гонка не обошлась без трудностей. "На четвертый день у меня был сильный солнечный удар, я пролежал всю ночь с головной болью, и в последний, пятый день выезжал практически не спавший, болела голова, пил много воды, чтобы отойти", - пояснил гонщик.

Несколько месяцев назад Карякин говорил, что активно занимается поиском новых спонсоров, чтобы иметь возможность выступить на "Дакаре". Всего для участия в ралли-марафоне необходимо более 10 млн рублей. Пока ему удалось собрать сумму, необходимую для оплаты его личной заявки, однако этого недостаточно для выступления на ралли-марафоне 2018 года. Также гонщик отмечал, что ему поступило предложение участвовать в "Дакаре" 2018 года от Казахстана с полной оплатой всех издержек, однако он предпочел бы представлять свою страну.

"Дакар" в 2018 году пройдет с 6 по 20 января по территории Перу, Боливии и Аргентины. Пилоты стартуют 6 января в столице Перу Лиме, а финишируют 20-го числа в аргентинской Кордове.

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