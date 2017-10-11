"Техмаш" изготовил полозья для спортивных саней к Олимпиаде-2018

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Концерн "Техмаш" госкорпорации Ростех выпустил полозья для саней, с которыми российская сборная по санному спорту поедет на Олимпийские игры в Южную Корею в 2018 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Первая партия полозьев уже прошла испытания на международных соревнованиях, где российские саночники завоевали призовые места", - отметили в пресс-службе.

Металлические полозья для спортивных саней разработаны и изготовлены холдингом "Техмаш" на базе Серовского механического завода по индивидуальному заказу спортивной федерации санного спорта Ленинградской области. "До этого спортсмены использовали полозья зарубежных производителей, цена которых значительно превышала стоимость аналогичных изделий, выпускаемых "Техмашем", - сообщили в пресс-службе.

Гендиректор концерна "Техмаш" Владимир Лепин отметил, что работа по созданию полозьев для санного спорта велась совместно с тренерами сборной. "Была определена соответствующая марка стали и найден оптимальный режим температурной обработки. По своим свойствам и характеристикам новая разработка наших специалистов не уступает зарубежным аналогам", - сказал он.

Разработчикам удалось обеспечить высокую скорость скольжения саней. Используя новые полозья, российский саночник Семен Павличенко стал победителем этапа Кубка мира в Латвии в 2017 году. По сумме двух попыток он показал лучшее время - 1 минута 35,715 секунды.

На сегодняшний день "Техмаш" приступил к изготовлению очередной партии полозьев для российских саночников.