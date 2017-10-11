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Третьяк обсудит с врио губернатора Новосибирской области подготовку к молодежному ЧМ-2023

Спорт
11 октября, 12:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Президент Федерации хоккея России выразил уверенность в том, что в Новосибирске будет построена новая ледовая арена

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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк на встрече с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым обсудит ход подготовки региона к молодежному чемпионату мира 2023 года. Об этом Третьяк сообщил ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку предыдущего губернатора региона Владимира Городецкого, которого сменил Травников. Новосибирск является претендентом на проведение молодежного первенства мира. Международная федерация хоккея в мае 2018 года на конгрессе в Копенгагене объявит страну-хозяйку мирового первенства среди молодежных команд 2023 года. Кроме Новосибирска, на проведение турнира претендуют США и Финляндия.

"Есть соответствующее постановление правительства. Там [в Новосибирске] нет никаких проблем, ледовая арена там должна быть построена - в этом нет сомнений, - сказал Третьяк. - В ближайшее время я лечу на 55-летие новосибирского хоккея и встречусь с губернатором. Даже нет сомнений в том, что там все будет в порядке".

На данный момент строительство арены еще не началось. Не определено и место, где объект будет возведен.

В последний раз молодежный чемпионат мира в России проходил с конца декабря 2012 года по начало января 2013 года в Уфе.

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