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Кравцов: российские шорт-трекисты должны набрать форму к Олимпиаде-2018

Спорт
11 октября, 12:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

По итогам двух стартовых этапов Кубка мира, который является квалификационным к ОИ-2018, россиянине завоевали одну медаль

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Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Выступление сборной России по шорт-треку на стартовых этапах Кубка мира можно признать удовлетворительным, целью спортсменов является набор оптимальной формы к старту Олимпийских игр 2018 года. Об этом ТАСС заявил президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

По итогам двух стартовых этапов Кубка мира, который является квалификационным к Олимпиаде-2018, российские шорт- трекисты завоевали одну медаль - в Будапеште женская команда стала третьей в эстафете.

"Не вижу никакого драматизма, считаю выступление нашей сборной на стартовых этапах вполне удовлетворительным, - заявил Кравцов. - Старт Кубка мира по шорт-треку с точки зрения квот не такой плохой, проблемы есть на определенных дистанциях в основном у девочек, например, на "пятисотке". Для нас основной, более важной задачей является завоевание путевок для эстафетных команд. Поскольку на дистанции 500 м у женщин с мировыми лидерами конкурировать мы не можем, а у ребят ситуация не такая сложная".

По словам главы СКР, на выступление национальной команды повлияли проблемы со здоровьем некоторых шорт-трекистов. "Если смотреть результаты завершившихся этапов, то считаю, что девочки выступили очень хорошо, я вполне доволен их выступлением, учитывая то, что Катя Константинова, второй номер сборной, фактически выпала из- за операции, не могла тренироваться месяц и потеряла форму. Ожидаем у девочек усиления состава перед азиатскими этапами, были определенные проблемы с болезнями, что сказалось на форме некоторых спортсменок", - сказал Кравцов.

"Думаю, что на последующих этапах Кубка мира команда выступит сильнее, чем на прошедших. Конечно, хотелось бы, чтобы мы выступали посильнее, но, учитывая то, что в этом сезоне основной старт - это Олимпийские игры, которые будут проходить в Корее, где шорт-трек является основным медальным видом спорта, нужно тщательно подойти к подготовке и сосредоточиться на наборе оптимальной формы через четыре месяца", - заключил Кравцов.

Третий этап Кубка мира пройдет в Шанхае с 9 по 11 ноября, Сеул примет четвертый, финальный, этап с 16 по 19 ноября.

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