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Игроки "Автомобилиста" и "Урала" проведут благотворительный матч на льду в валенках

Спорт
11 октября, 12:20 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, октября. /ТАСС

Хоккеисты и футболисты выйдут на лед в валенках и сыграют два тайма: один - в хоккей с мячом, а второй - в футбол

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Игроки "Автомобилиста" и "Урала" сыграют на льду в валенках благотворительный футбольно-хоккейный матч. Он пройдет 11 ноября в Екатеринбурге, сообщила в среду пресс-служба "Урала".

"Хоккейный клуб "Автомобилист" и футбольный клуб "Урал" проведут между собой уникальный благотворительный матч. Хоккеисты и футболисты выйдут на лед в валенках и сыграют два тайма. Один - в хоккей с мячом, а второй - в футбол", - говорится в сообщении.

Как пояснил в беседе с ТАСС пресс-секретарь "Урала" Никита Медведевских, футболистам интересно поучаствовать в таком мероприятии, однако они пока плохо представляют, как это возможно. "В планах провести тренировку на льду в валенках, посмотреть, как игроки будут управляться с клюшкой, с мячом, смогут ли они играть в футбол на льду. Надеюсь, хоккеисты нам в этом помогут", - подчеркнул он.

Такое мероприятие с участием профессиональных игроков пройдет впервые в истории спорта. "Стоимость билета на матч составит 100-150 рублей. Все вырученные с этой уникальной игры средства будут направлены на поддержку школы-интерната "Эверест", в которой обучаются дети с диагнозом ДЦП", - отмечается в сообщении клуба.

В школе-интернате "Эверест" обучаются дети с нарушением опорно-двигательного аппарата с сохранным интеллектом, а также с отклонениями в умственном развитии. На сегодняшний день в школе за счет средств областного бюджета учатся 140 детей.

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