РФС и Федерация футбола Ирана подписали меморандум о сотрудничестве

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) и Федерация футбола Ирана во вторник подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

От РФС участие в мероприятии принял генеральный директор (генеральный секретарь) Александр Алаев, со стороны Федерации футбола Ирана - генеральный секретарь Мохаммад Реза Сакет.

"Договор призван способствовать укреплению и дальнейшему развитию тесного делового сотрудничества, обмену ресурсами и опытом между футбольными ассоциациями двух стран. Они обязуются координировать свои действия для организации и проведения международных товарищеских игр между мужскими и женскими, юношескими, мини-футбольными сборными командами обеих стран. Также планируется разработка совместных программ обучения и подготовки футболистов, продвижение женского и массового футбола, сотрудничество в сфере маркетинга, медицины, научно- технического обеспечения, судейства и других направлений", - говорится в сообщении.

Во вторник борные России и Ирана сыграли вничью (1:1) в товарищеском матче, который прошел на "Казань-Арене". На гол иранца Сердара Азмуна россияне ответили точным ударом Дмитрия Полоза.