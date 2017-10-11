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СМИ: "Барселона" может приобрести Алли, если не договорится о покупке Коутиньо

Спорт
11 октября, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Контракт Алли с "Тоттенхэмом" рассчитан до лета 2022 года

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Деле Алли

Деле Алли

© EPA/PETER POWELL

ТАСС, 11 октября. Испанский футбольный клуб "Барселона" намерен приобрести полузащитника английского "Тоттенхэма" Деле Алли в случае, если не сумеет договориться о покупке игрока "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sport.es.

Зимнее трансферное окно в Европе откроется 31 января. Контракт Алли с "Тоттенхэмом" рассчитан до 20 июня 2022 года. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 45 млн евро.

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По информации Sport.es, приобретение 25-летнего бразильца Коутиньо является приоритетным для "Барселоны". Но клуб не исключает вариант, при котором ему не удастся купить данного футболиста, как это было в минувшее летнее трансферное окно, когда "Ливерпуль" отверг четыре предложения испанцев. Именно 21-летний англичанин Алли рассматривается в качестве главной альтернативы бразильцу, в "Барселоне" высоко оценивают вариативность Алли, который может сыграть сразу на нескольких позициях. К игроку также проявляет предметный интерес мадридский "Реал".

Зная повышенный интерес к Алли, "Тоттенхэм" готов предложить футболисту улучшенный контракт с зарплатой 90 тыс. евро в неделю вместо 55 тыс. евро.

В текущем сезоне Алли провел за "Тоттенхэм" восемь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. В сезоне-2016/17 он провел за клуб во всех турнирах 50 матчей, отличился 22 раза и 13 раз ассистировал. В активе игрока 22 матча и два гола за сборную Англии.

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