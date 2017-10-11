В Ингушетии прошел турнир по спортивному метанию ножей и стрельбе из лука

МАГАС, 11 октября. /ТАСС/. Первый в Ингушетии турнир по спортивному метанию ножей и стрельбе из лука прошел в столице республики Магасе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Первый в республике турнир по спортивному метанию ножей, а также по стрельбе из лука проходил на стадионе имени Магомеда Парчиева. Соревнования провел опытный профессионал, руководитель клуба при Союзе десантников России Виктор Бочаров. Желающих посоревноваться было много, люди разных возрастов пришли, проявили интерес к этому виду спорта", - говорится в сообщении.

Бочаров провел мастер-класс для участников, сообщают в администрации. "Некоторые ребята очень быстро овладели навыками метания ножа, но были и такие, которым нужно хорошо потренироваться. Победителям раздали призовые места и памятные подарки", - сообщили в пресс-службе.