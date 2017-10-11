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Кравцов отметил хорошую форму конькобежцев Кулижникова и Юскова перед стартом Кубка мира

Спорт
11 октября, 13:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Кулижников выиграл забег на 500 м на предсезонном турнире в Инцеле

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Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов

© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российские конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков находятся в хорошей форме перед стартом Кубка мира сезона-2017/18. Об этом ТАСС заявил глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

Стартовый этап Кубка мира пройдет с 10 по 13 ноября в голландском Херенвене.

"У конькобежцев все складывается довольно хорошо. Были у наших лидеров определенные проблемы со здоровьем, неожиданно ветрянкой переболела Ольга Фаткулина. Первые старты показывают, что процесс идет, но пока что-то сложно сказать. Думаю, что все более-менее складывается, но все покажут отборочные соревнования", - заявил Кравцов.

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На предсезонном турнире в немецком Инцеле Кулижников стал победителем забега на 500 м. "Паша вернулся после того, как пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы. Ему сейчас приходится наверстывать упущенное, он в очень хорошем состоянии и очень мотивирован, хорошо работает. Денис Юсков тоже находится в хороших кондициях, он порадовал, "трешку" с [Свеном] Крамером бежал, проиграл одну сотую секунды", - добавил глава СКР.

Состав сборной России на Игры-2018 определится по итогам четырех этапов Кубка мира. Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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