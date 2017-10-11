Все билеты на матч РФПЛ между "Краснодаром" и ЦСКА проданы

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ТАСС, 11 октября. Все билеты на игру 13-го тура чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и московским ЦСКА проданы. Об этом сообщается в Twitter краснодарской команды.
Встреча пройдет в Краснодаре в воскресенье (начало - в 19:00 мск), на стадионе, рассчитанном на 33 979 зрителей.
Краснодарская команда занимает третье место в турнирной таблице с 21 набранным баллом, ЦСКА - четвертый (21).