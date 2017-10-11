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Бегуньи Баздырева и Завьялова включены в список кандидатов в сборную России

Спорт
11 октября, 14:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Спортсменки вернулись в спорт после дисквалификации

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Екатерина Завьялова (Поистогова)

Екатерина Завьялова (Поистогова)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Бегуньи на 800 метров Анастасия Баздырева и Екатерина Завьялова (Поистогова), вернувшиеся в спорт после дисквалификации, включены в список кандидатов в основной состав сборной России на 2017 год. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Юрий Борзаковский.

В ноябре 2015 года бронзовый призер Олимпиады-2012 Завьялова (Поистогова) и победительница чемпионата России - 2015 Баздырева были отстранены от соревнований на основании отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. Впоследствии спортсменки были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, и на них была наложена двухлетняя дисквалификация, завершившаяся в конце августа.

"Обе спортсменки уже отбыли дисквалификацию и сейчас включены в состав команды, - отметил Борзаковский. - Сейчас Завьялова уже находится на централизованном сборе, Баздырева пока на самоподготовке".

Сборная России по легкой атлетике начала подготовку к новому сезону 9-10 октября на базах в Кисловодске, Сочи и Адлере.

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