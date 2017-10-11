Кубок мира по футболу на два дня привезли в Ярославль

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ЯРОСЛАВЬ, 11 октября. /ТАСС/. Главный трофей чемпионата мира по футболу на два дня прибыл в Ярославль. Торжественная церемония встречи кубка прошла в культурно-спортивном комплексе "Вознесенский".
"Ярославль не вошел в число городов, в которых пройдут матчи мирового первенства, но у нас есть все шансы стать современной тренировочной базой для звездных команд, и сейчас на стадионах "Славнефть" и "Шинник" идут масштабные работы по реконструкции. Для нас достойно принять спортсменов - дело чести", - отметил, выступая на церемонии, губернатор региона Дмитрий Миронов, слова которого приводит пресс-служба администрации Ярославской области.
Как отметил тренер ярославского футбольного клуба "Шинник" Александр Побегалов, присутствие в Ярославле кубка немного "приглушит общую досаду, что игры чемпионата не пройдут в нашей области, и станет настоящим праздником и стимулом для развития регионального футбола".
Кубок мира на два дня будет выставлен в одном из городских торговых центров.
Тур кубка чемпионата мира по футболу стартовал 9 сентября в Москве. С сентября по декабрь трофей побывает в 16 городах, после чего отправится за рубеж и объедет более 50 стран. Затем кубок опять вернется в Россию и побывает еще в девяти городах. Общая протяженность маршрута составит более 27 тысяч км.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге.