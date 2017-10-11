Усс: комплекс трамплинов в Красноярском крае планируется реконструировать

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Трамплинный комплекс, расположенный на Николаевской сопке в Красноярске, планируется реконструировать. Об этом ТАСС сообщил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Ранее сообщалось, что объект может быть включен в Федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". Начало модернизации трамплинного комплекса в Красноярске запланировано на 2019 год.

"На Николаевской сопке было два трамплина, фактически один, потому что один из них был небольшим тренировочным, - сказал Усс. - Эти объекты планируется реанимировать. В целом Николаевская сопка и вся прилегающая территория, на мой взгляд, является неким уникальным местом. Комплекс трамплинов расположен в непосредственной близости от города и Сибирского федерального университета, его можно считать неким спортивным цехом, который доступен не только для студентов и горожан".

"На Николаевской сопке расположена также небольшая горнолыжная трасса, там можно практиковать целый комплекс спортивных дисциплин, - добавил Усс. - Николаевская сопка - это жемчужина Сибири и всей страны. Надеюсь, после завершения реконструкции объектов там смогут тренироваться и спортсмены сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина. Однако это будет зависеть от качеств трамплинов и наличия каких-либо альтернативных вариантов в других городах страны".

В состав нового комплекса войдут три трамплина - 20-, 40- и 60-метровый. Существующие ранее на Николаевской сопке трамплины устарели и были демонтированы.