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Усс: Красноярск станет регбийным центром России после модернизации комплекса "Авангард"

Спорт
11 октября, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Тренировочный центр на базе спорткомплекса "Авангард" будет создан в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Красноярск сможет по праву именоваться регбийным центром России после модернизации спорткомплекса "Авангард" и создания на базе его специализированного регионального спортивно-тренировочного центра. Такое мнение ТАСС высказал врио главы Красноярского края Александр Усс.

Ранее сообщалось, что тренировочный центр по регби на базе спорткомплекса "Авангард" будет создан в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".

"Авангард" мы реконструируем, достроим стадион "Торпедо", и регби у нас будет, как и всегда, на высоте, - подчеркнул Усс. - Я думаю, что Красноярск уже сейчас является регбийным центром России с точки зрения спортивных результатов. Если мы имели такие спортивные результаты даже при скромной материальной базе, то после того, как она будет доведена до соответствующего уровня, основания для этого утверждения будут все".

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В октябре в восьмой раз обладателем звания чемпиона России стала красноярская команда "Енисей-СТМ", победившая в финале другой красноярский клуб "Красный Яр". "Регби - одна из визитных карточек Красноярска, - отметил Усс. - Только в воскресенье состоялся финал и выиграли, как обычно, красноярцы, у нас шутят, что весь чемпионат России по регби ограничивается нашим городом. Это, не скрою, достаточно обременительно отчасти и для бюджета, но мы считаем необходимым сохранять эти две любимые красноярцами команды, соревнование между правым и левым берегом Красноярска добавляет энтузиазма, красок в нашу спортивную жизнь".

Модернизация спорткомплекса "Авангард" стартовала этим летом и рассчитана на три этапа. На данный момент из федерального бюджета на создание центра выделено 200 млн рублей, 147 млн рублей - средства краевого бюджета.

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Персоны
Усс, Александр Викторович
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